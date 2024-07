Na linha do Oeste, o descontrolo em mais uma obra ferroviária

Neste episódio do Sobre Carris está em foco o descontrole das obras na Linha do Oeste, que deveriam ter sido inicialmente concluídas em 2020, mas continuam a sofrer derrapagens. Neste momento não há uma previsão clara sobre a reabertura do troço Torres Vedras-Meleças, fazendo lembrar o descontrolo que já se assiste mais a norte na linha da Beira Alta. Também está em destaque o concurso da primeira fase alta velocidade Porto-Lisboa, ganho pelo consórcio português liderado pela Mota-Engil. Os 25 anos do Alfa Pendular, as falhas nas máquinas de venda da CP, os bares nos comboios e a conclusão da privatização da CP Carga são outros assuntos em debate.

Fotografia das obras na Linha do Oeste gentilmente cedida por David Jorge.

