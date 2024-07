Jovens imigrantes demoram menos tempo a encontrar emprego do que a média

Imigrantes demoram cinco meses a encontrar trabalho, enquanto a generalidade dos jovens leva 11 meses, mostra estudo do Observatório do Emprego Jovem.

Dos 51.636 jovens desempregados inscritos nos centros de emprego no segundo trimestre do ano passado, 18,5% eram imigrantes. Mas ao contrário do que se possa pensar, eles não têm mais dificuldades do que os nacionais em integrar-se no mercado de trabalho. Bem pelo contrário. Enquanto a generalidade dos jovens demora 11 meses a encontrar trabalho, os imigrantes levam apenas cinco meses e representam um quinto dos colocados, suprindo a falta de mão-de-obra em sectores menos atractivos e mais precários.