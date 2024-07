Buraco de 12 milhões em subsidiária alemã leva Inapa à insolvência

A Inapa anunciou no domingo à noite que deverá entrar em insolvência “nos próximos dias” como consequência de uma “carência de tesouraria de curto prazo da sua subsidiária Inapa Deutschland, GmbH (“Inapa Deutschland”)”, no valor de 12 milhões de euros, “para a qual não se encontrou solução de financiamento”.

Já esta segunda-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação dos títulos da empresa de distribuição de papel “com o propósito de assegurar que o mercado absorve a informação divulgada pela emitente”, e os administradores da Inapa apresentaram a sua demissão.

No comunicado divulgado no domingo, a empresa até aqui presidida por Frederico Lupi, explica que não conseguiu encontrar “solução de financiamento no prazo estabelecido de acordo com a lei alemã” para a Inapa Deutschland, apesar de “todos os esforços atempadamente desenvolvidos pela administração da Inapa junto de credores e dos accionistas”.

“Em especial junto do seu maior accionista detentor de cerca de 45% do capital social, a Parpública”, salienta a empresa.

Assim, a Inapa Deutschland será apresentada à insolvência esta segunda-feira dia 22 de Julho. Tendo conta “os impactos imediatos que a apresentação à insolvência da Inapa Deutschland terá na Inapa IPG, o Conselho de Administração da Inapa IPG [Investimentos, Participações e Gestão] reuniu e analisou a sua situação financeira, tendo concluído pela consequente e iminente insolvência da Inapa IPG”.

O conselho de administração “deliberou também apresentar a Inapa IPG à insolvência nos termos da lei portuguesa, o que será formalizado nos próximos dias”, esclareceu a empresa.