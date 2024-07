Do total de jovens envolvidos em formação profissional ou estágios, cerca de 40% tinham concluído o ensino superior e 5,8% não tinham mais do que o sexto ano de escolaridade.

As Políticas Activas de Emprego (PAE) têm um alcance limitado junto dos jovens menos qualificados, sobretudo os que não foram além do 2.º ciclo do ensino básico (6.º ano). O estudo do Observatório do Emprego Jovem (OEJ) conclui que, do total de jovens envolvidos em acções de formação profissional ou em estágios, cerca de 40% tinham concluído o ensino superior e apenas 5,8% pertenciam ao grupo dos que ficaram pelo 6.º ano de escolaridade.