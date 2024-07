Ciência Viva no Verão arranca com visita de barco a uma ilha no meio do estuário do Tejo

Visita à ilha do Rato, no estuário do Tejo, foi o mote para o arranque da iniciativa Ciência Viva no Verão, que decorre entre 15 de Julho e 15 de Setembro com mais de 400 acções em todo o país.

Visto do Tejo, em alto mar, o cenário é quase idílico: o azul do oceano funde-se com o azul do céu, com o vermelho da Ponte 25 de Abril a contrastar. O caminho é em frente, mas olhamos para trás, de frente para a ponte e vemos, do lado direito, Lisboa e os seus edifícios e contentores de várias cores e, do lado esquerdo, a chamada “margem Sul” coberta de verde.