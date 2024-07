Gronelândia detém Paul Watson, o mais conhecido activista contra a caça à baleia

Foi detido na Gronelândia e pode ser extraditado para o Japão Paul Watson, o activista veterano de 73 anos contra a caça à baleia, que se tornou conhecido como líder da Sea Shepherd, que promovia a acção directa para impedir a caça aos maiores animais da terra. Foi detido pela polícia federal dinamarquesa a bordo do navio John Paul DeJoria, em Nuuk, executando um mandado de captura internacional emitido a pedido do Japão.

“A tripulação tinha parado em Nuuk no domingo para reabastecer de combustível, a caminho para a passagem do Noroeste [uma via marítima composta por uma sequência de estreitos acima do Círculo Polar Árctico que permitem a ligação entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico durante o Verão], como parte da missão #OpKangeiMaru, a nossa campanha para interceptar o novo navio-fábrica [baleeiro japonês], o Kangei Maru, no Norte do Pacífico”, diz um comunicado da Fundação Capitação Paul Watson, que anuncia a detenção.

A Fundação que leva o nome de Paul Watson diz acreditar que a sua detenção está relacionada com um mandado de captura internacional relacionado com as acções contra a caça à baleia no oceano Antárctico, quando ainda se encontrava à frente da organização Sea Shepherd, que tornaram o activista conhecido.

Paul Watson promove a acção directa – “não-violência agressiva”, como ele a classifica –, para travar a caça ilegal da baleia pelos navios japoneses, feita sob o pretexto de “investigação científica”. Seguiam, expunham nas redes sociais e nos media, e, de vez em quando, investiam mesmo contra os navios baleeiros para impedir a caça - ou os navios baleeiros ou que faziam a segurança da actividade de caça investiam contra as embarcações dos ambientalistas. A sua actividade foi objecto do reality show Whale Wars do canal por cabo Animal Planet.

A surpresa do mandado emitido pela Interpol

Mas em 2013, armadores da caça à baleia japoneses moveram-lhe um processo, classificando a acção da Sea Shepherd como “pirataria”, recorda a ABC Austrália. O mandato de captura emitido pela Interpol vem daí. “Investir contra um navio, danos contra a propriedade, forçar a obstrução de actividade económica e causar ferimentos” são as acusações, relativas a dois incidentes que aconteceram em Fevereiro de 2010, no oceano Antárctico, noticia a ABC Austrália.

A caracterização da actividade da Sea Shepherd como pirataria era ajudada pelo facto de a bandeira da organização ter uma caveira, como a dos piratas, mas em vez de ossos cruzados por baixo, tem um tridente e um bastão de pastor.

A Sea Shepherd desqualificava esta afirmação, dizendo que não só não praticava violência, como as suas acções não visavam obter lucro – como seria se estivéssemos perante pirataria. A acção directa granjeou-lhes muitos admiradores, mas também muitas críticas e ódios.

Foto Baleia-anã capturada por um navio baleeiro japonês EPA/JIJI PRESS JAPAN

No entanto, a detenção agora de Paul Watson, que tem dupla nacionalidade, canadiana e norte-americana, e já não faz parte da Sea Shepherd, organização que fundou em 1977, depois de ter saído da Greenpeace, foi considerada surpreendente. “Este desenvolvimento é uma surpresa, porque os advogados tinham-nos dito que o alerta vermelho da Interpol tinha sido retirado”, diz o comunicado da Fundação Capitão Paul Watson.

Paul Watson deixou a Sea Shepherd em 2022 – ou foi obrigado a sair, pelo que se depreende das declarações que fez, devido a manobras internas para tornar a Sea Shepherd uma organização menos polémica. A Fundação Capitão Paul Watson, a organização fundada pelo activista veterano após deixar a a Sea Shepherd, dedica-se a fazer o que antes fazia, advogando a acção directa.

Sob a ameaça do mandado de captura internacional, que o impedia de viajar livremente, Paul Watson tinha deixado de ser o rosto das acções da Sea Shepherd desde 2014. E, segundo contou à ABC Austrália, um doador importante que financiou a organização durante muitos anos, tornou-se mais influente, pressionando para uma mudança de carácter da organização.

Foto Paul Watson em Nuuk, quando foi detido Fundação Capitão Paul Watson

Activista será extraditado?

“No Verão de 2014, começamos a reavaliar qual a melhor forma de cumprir a nossa missão de proteger a vida marinha… era preciso uma mudança completa de direcção em termos de cultura e abordagem”, disse Pritam Singh, que fez fortuna no sector imobiliário na Florida (Estados Unidos). Agora, a Sea Shepherd coopera com governos para proteger a vida marinha.

A Sea Shepherd comentou, no entanto, a detenção do seu fundador, exigindo a sua libertação. A Guarda Costeira japonesa disse à CNN que tinha sido informada da detenção de Paul Watson na Gronelândia. “Vamos continuar a responder de forma apropriada em coordenação e cooperação em organizações relacionadas”, respondeu à televisão norte-americana, sem adiantar se vai ser pedida a extradição do activista.

Convencidos de que a ordem de detenção internacional já não era válida, Paul Watson estava a participar na missão que pretendia interceptar o novo navio-fábrica japonês Kangei Maru de 9300 toneladas, que abate e processa a carne de baleias caçadas por navios mais pequenos. Tem um guindaste capaz de erguer baleias de 70 toneladas e pode armazenar até 600 toneladas de carne de baleia, o que lhe permite passar maiores temporadas no mar, explica o Guardian.

O Japão deixou a Comissão Baleeira Internacional em 2019, e começou imediatamente a caça à baleia comercial, deixando de lado o eufemismo de que a caça servia fins científicos. E este grande navio é o primeiro do género posto a funcionar pelo Japão em muitas décadas. Tem um grande alcance, de 13 mil km, o que está a alimentar suspeitas de que o Japão possa estar a preparar-se para caçar baleias fora das suas águas. Daí a missão da Fundação do Capitão Paul Watson.