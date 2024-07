Associação Zero declara “morte” da ribeira de Rio de Moinhos

Associação vai declarar esta terça-feira, juntamente com membros da comunidade local, a “morte” da ribeira de Rio de Moinhos, freguesia do concelho de Abrantes (Santarém), numa acção simbólica.

A associação Zero alertou esta segunda-feira para a "destruição ambiental" da ribeira de Rio de Moinhos, em Abrantes, devido a um projecto de requalificação que, afirmam, "resultou na completa descaracterização" da zona e em "graves impactes ambientais". Em comunicado, a associação indica que vai declarar na terça-feira, "juntamente com membros da comunidade local, a "morte" da ribeira de Rio de Moinhos, freguesia do concelho de Abrantes (Santarém), em "acção simbólica", como "alerta para a destruição ambiental devido ao projecto de requalificação" que ali decorre.

"Este evento, que irá simbolizar a morte ecológica do curso de água, tem o objectivo de chamar a atenção para os graves impactes ambientais resultantes do projecto de suposta requalificação da ribeira, que teve início em Outubro de 2023, e que resultou na completa descaracterização das áreas", afirma a Zero.

Tendo criticado um investimento de "milhões de euros para destruir em vez de reabilitar" pela "perversão dos objectivos de reabilitação", a Zero lembrou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) subscreveu um protocolo de colaboração com o município para a execução da obra de "Reabilitação da rede hidrográfica da ribeira de Rio de Moinhos com soluções de engenharia natural para diminuir a zona ameaçada pela cheia", facto que permitiu viabilizar uma candidatura de 2,7 milhões de euros (ME), dos quais dois milhões seriam comparticipados.

"A intervenção previa efectuar a requalificação ambiental e ecológica de um troço de quase cinco quilómetros daquela ribeira, entre Aldeia do Mato e a aldeia ribeirinha de Rio de Moinhos, junto dos aglomerados populacionais de Pucariça, Arco, Aldeinha e Rio de Moinhos, e que, de acordo com projecto de execução, seria efectuada "segundo as boas práticas de reabilitação de cursos de água com recurso à aplicação de técnicas de engenharia natural e de renaturalização do ecossistema ribeirinho", lembra a associação, que aponta a "graves problemas" nas obras em curso, "comprometendo os pressupostos do projecto".

Tendo lembrado que "o objectivo era repor as condições de serviço das infra-estruturas danificadas pela passagem da tempestade "Elsa", em Dezembro de 2019", a Zero afirma que a intervenção, no entanto, "tem sido alvo de profunda insatisfação de cidadãos locais, em particular do movimento de cidadãos "Salvar a Ribeira"", preocupação que afirma partilhar.

"A Zero considera que as obras em curso representam uma total perversão dos objectivos de reabilitação da rede hidrográfica com recurso a soluções de engenharia natural, designadamente porque o projecto não teve uma avaliação completa da situação de referência, focando-se apenas na componente de risco de cheia de forma insuficiente, excluiu o troço final da ribeira, que atravessa a povoação de Rio de Moinhos, uma área crítica que agora fica ainda mais ameaçada, e que destruiu cerca de 40.000 m2 de Reserva Agrícola Nacional".

Por outro lado, acrescenta, "procedeu a aterros e escavações que totalizam mais de 10 hectares de Reserva Ecológica Nacional (REN), promoveu uma artificialização das margens da ribeira com milhares de toneladas de pedra e muitas toneladas de plástico, e alargou o leito da ribeira de dois metros para cinco e sete metros, com eliminação de toda a vegetação ripícola existente", entre outras críticas.

"Diante deste cenário", a associação considera que houve uma "utilização indevida de fundos comunitários para fins diferentes dos previstos na candidatura", tendo apelado às autoridades competentes para que "tomem medidas urgentes para mitigar os danos causados" e "implementar um plano de recuperação ambiental da ribeira".

As obras de requalificação na ribeira têm sido alvo de contestação popular e originaram participações judiciais e duas providências cautelares, no final de 2023, para correcções no projecto.

Em resposta às críticas, o vice-presidente da Câmara, João Gomes, disse à Lusa, na ocasião, que o projecto "cumpre com as exigências técnicas e normas legais aplicáveis a uma intervenção deste género, para um tempo de retorno de 100 anos, elaborado por técnicos com competência comprovada, acompanhado pela APA e aprovado por todas as entidades competentes".

"Compreendem-se as preocupações das pessoas e a necessidade de manifestarem as suas opiniões, muitas vezes menos informadas, para atenderem os seus interesses pessoais. Ao município compete assegurar o bem-estar colectivo", disse o autarca.

A Zero defendeu hoje ser "crucial uma reflexão sobre as práticas de gestão hídrica em Portugal, garantindo que futuras intervenções desta natureza respeitem e preservem os ecossistemas naturais", e enfatizou a "necessidade de uma participação activa das comunidades locais nos processos de tomada de decisão".