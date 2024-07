Imagine-se o seguinte cenário: algures no futuro eclode uma terceira guerra mundial que opõe Europa e Rússia, e a Europa perde. O desastre nuclear é evitado por milímetros, à custa de inúmeras concessões europeias à Rússia, entre as quais fazer de Portugal o destino natural dos povos deslocados por ação das alterações climáticas. Com esse propósito, no pós-guerra assina-se uma espécie de Declaração de Balfour 2.0.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt