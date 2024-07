"Fight! Fight! Fight!"

Após ser baleado na orelha, Donald Trump proferiu três vezes a palavra “fight“. A que tipo de luta estaria a fazer alusão? Segundo referiu na quinta-feira na Pensilvânia, Trump pretendia assegurar aos seus milhares de apoiantes que estava bem de saúde. Estes responderam de imediato às palavras e ao rosto ensanguentado de Trump, repetindo com fervor “fight” e erguendo os punhos no ar.

Estaria Trump a referir-se a uma luta pela paz, pelo ambiente, contra a pobreza, contra a discriminação racial ou sequer contra a violência armada nos EUA? Difícil de acreditar, não é verdade? Então, de que luta se tratava? A luta de Trump é contra todos os que se coloquem no caminho dos seus objectivos, até ao absoluto limite da ética, da lei e do bem comum. Está perto de levar a América à guerra civil. Há estudos que demonstram que muitos americanos já a consideram uma possibilidade bem real nas próximas décadas. Nessa altura, talvez se recorde a sua luta de um modo bem diferente do dos dias de hoje.

Gonçalo Coelho dos Santos, Berlim, Alemanha

Os políticos que temos

A NATO, a aliança militar criada em 1949 por 12 países (Portugal foi um deles) para defesa desses países (dez europeus e dois da América do Norte) do perigo que então representava a União Soviética (dissolvida em 1991), hoje assemelha-se a uma grande orquestra (expandiu-se de 12 a 32 países) dirigida pela batuta dos Estados Unidos da América (EUA). O Presidente Biden é tido pela maioria das pessoas como um homem bom e decente. No entanto, quando assumiu a presidência tratou logo de expandir a NATO até às portas da Rússia (em Setembro de 2021, a NATO conduziu exercícios militares na Ucrânia que envolveram 24.000 soldados). Não fora esta expansão da NATO até às portas da Rússia, muito provavelmente esta guerra que se trava na Ucrânia jamais teria sido desencadeada.

Oliver Stone, o cineasta que nos deu Platoon, Assassinos Natos, JFK, Wall Street e outros filmes e documentários notáveis, resumiu assim a política do seu país: "Os americanos precisam de guerras, precisam de tensão. A América precisa de tensão um pouco por todo o mundo. É no interesse deles. Quando o mundo é demasiado pacífico, os americanos não ganham dinheiro" (Jornal de Notícias de 11.07.2023).

O cenário foi bem montado para nos dizerem que temos de gastar 2% do PIB em armas, para gáudio das indústrias do armamento dos EUA, do Reino Unido, da França e da Alemanha. É triste e penoso ver o quilate dos políticos que temos. Como bebés sadios, engolem toda a papa bélica que lhes é servida.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Um Governo com falta de diálogo

Por aquilo que me vou apercebendo pelas notícias, parece-me que o Governo da AD tem conseguido marcar pontos na política nacional. Casos que se protelaram durante anos, com a instabilidade que provocaram, têm sido resolvidos com mais ou menos apoio da oposição. Esta opinião é absolutamente isenta, baseada no que vou observando, por ser eu uma pessoa ideologicamente marcada à esquerda, nunca tendo entregado o meu voto à facção contrária.

Acho, todavia, que este Governo padece de falta de diálogo e de alguma arrogância. Sendo minoritário na Assembleia da República, devia governar com mais humildade e integrando os contributos dos partidos da oposição, principalmente do Partido Socialista. Compreende-se, contudo, este modo de estar do Governo. Ainda gozando do chamado" estado de graça", a verdade é que a área a que pertence esteve tantos anos ausente da governação que a sede que acumulou durante este tempo demorará a ser saciada.

Fernando Jorge Almeida, Gandra

Nos 50 anos do CDS

O partido do Centro Democrático e Social (CDS) está de parabéns. Evocar o trajecto do CDS é lembrar o cerco ao Palácio de Cristal, no Porto (1975), durante a realização do I Congresso. Só a intervenção do Copcon varreu a extrema-esquerda das imediações. Recordar Freitas do Amaral, Lucas Pires, Amaro da Costa, Basílio Horta, Victor Sá Machado, Paulo Portas e Narana Coissoró é comparar as lideranças de outrora com a actual. Não é de admirar a queda eleitoral centrista. No entanto, lembro a versatilidade do CDS, quando coligado com o PS, o PSD e o PPM. Inspirado na democracia cristã, deu a mão a quem precisava. O CDS deve a Luís Montenegro a bóia de salvação quando convidado a integrar a nova AD. Qual o peso eleitoral não coligado?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim