Blenheim e Berlaymont

Foi a guerra que reaproximou as duas margens do canal da Mancha. É a guerra que as une cada vez mais.

1. No mesmo dia em que uma vasta coligação de forças democráticas e moderadas do Parlamento Europeu reelegia Ursula von der Leyen para presidir à Comissão nos próximos cinco anos, Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico, recebia os líderes de 40 países europeus para uma reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), uma instituição informal criada por iniciativa de Emmanuel Macron em 2022, já a pensar na necessidade de encontrar o embrião de uma nova arquitectura política europeia que respondesse à guerra imperialista da Federação Russa contra a Ucrânia e que tivesse no seu centro a União Europeia. A conjugação feliz entre a convocação da terceira reunião da CPE pelo Reino Unido e o regresso do Labour a Downing Street permitiu transformar o encontro num acto de reconciliação entre Londres e Bruxelas, precisamente quando ele é mais necessário.