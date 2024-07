“Eu levei um tiro pela democracia”, diz Trump no primeiro comício depois da tentativa de assassínio

Donald Trump realizou este sábado o seu primeiro comício de campanha desde que escapou por pouco a uma tentativa de assassínio há uma semana, ridicularizando os democratas num recinto fortemente vigiado no estado do Michigan, um dos que vai decidir a eleição.

Acabado de sair da sua convenção de nomeação, onde a sua tomada de controlo do Partido Republicano foi cimentada, Trump apareceu em Grand Rapids com o candidato a vice-presidente, o Senador J.D. Vance do Ohio. Subiram ao palco no seu primeiro evento de campanha juntos, com o Partido Republicano unificado a apoiá-los.

Em contrapartida, já não é certo que o Presidente Joe Biden seja o candidato do Partido Democrata a enfrentar Trump nas eleições de 5 de Novembro.

Trump gozou com os democratas, dizendo que eles queriam expulsar Biden da corrida depois de ele ter ganho as primárias de nomeação presidencial. "Eles têm alguns problemas. O primeiro é que não fazem ideia de quem é o seu candidato", disse Trump, entre risos e troças. "Este tipo vai e obtém os votos e agora querem tirar-lhos".

"Como estão a ver, o Partido Democrata não é o partido da democracia. Eles são realmente os inimigos da democracia", declarou.

E acrescentou: "E eles continuam a dizer: 'Ele é uma ameaça para a democracia'. Eu digo: 'Que raio fiz eu pela democracia?' Na semana passada, levei um tiro pela democracia".

As sondagens mostram uma corrida renhida entre os dois homens a nível nacional, mas Biden está atrás de Trump nos estados que provavelmente determinarão o vencedor.

Houve uma forte presença policial no comício de Trump em Grand Rapids, no sábado, com polícias em todas as esquinas ao longo de vários quarteirões. Os agentes dos Serviços Secretos dos EUA estavam posicionados nas varandas superiores da Van Andel Arena, o que lhes dava uma visão panorâmica da multidão no interior.

As revistas aos sacos das pessoas que entraram no recinto coberto no início do dia foram longas e minuciosas, e a vistoria dos Serviços Secretos ao edifício demorou cerca de uma hora mais do que o habitual.

Trump fez um relato pormenorizado do seu pequeno encontro com a morte no discurso na convenção, na quinta-feira, dizendo à audiência que só estava a falar com eles "pela graça de Deus Todo-Poderoso".

O ex-médico de Trump, Ronny Jackson, disse no sábado que o ex-Presidente está a recuperar como esperado do ferimento de bala na orelha direita, mas notou uma hemorragia intermitente e disse que Trump pode precisar de um exame auditivo.

A bala disparada pelo atirador no comício de 13 de Julho na Pensilvânia esteve "a menos de um centímetro de entrar na sua cabeça", disse Jackson, um congressista republicano do Texas que foi médico dos Presidentes Trump e Barack Obama.