Israel ataca armazenamento de armas do Hezbollah no Líbano e intercepta míssil houthi

Quatro pessoas terão ficado feridas nos ataques no Líbano. Em Eilat, no sul de Israel, soaram as sirenes de ataque aéreo mas o míssil não entrou em território israelita.

As Forças de Defesa de Israel (IDF em inglês) atacaram duas instalações de armazenamento de armas do Hezbollah no sul do Líbano na noite passada e interceptaram um míssil do movimento Houthi do Iémen que tinha como alvo a cidade israelita de Eilat.

Segundo um comunicado das IDF, citado pelo The Guardian, as forças israelitas tinham atingido duas instalações de armazenamento de armas do Hezbollah no sul do Líbano, contendo rockets e outro armamento. Segundo fontes das autoridades de saúde e de segurança consultadas pela Reuters, quatro pessoas terão ficado feridas.

A agência estatal libanesa NNA afirmou, citada pelo The Guardian que "um raid do inimigo israelita" atingiu a cidade de Adloun. Segundo a Reuters, os bombardeamentos provocaram uma série de explosões ouvidas em várias partes do sul do Líbano.

Trocas de ataques entre o Hezbollah e Israel têm sido constantes desde 7 de Outubro do ano passado, data em que um ataque do Hamas que causou cerca de 1200 mortos deu origem a uma pesada invasão de retaliação israelita em Gaza, provocando um número de mortos que se aproxima dos 39 mil. O Hezbollah, aliado do Hamas, tem atacado o norte de Israel, que tem direccionado ataques ao sul do Líbano.

A força aérea israelita informou ainda, na rede social X, que tinha interceptado um míssil vindo do Iémen e pertencente aos Houthis antes de chegar ao território do país.

"O sistema de defesa aérea das IDF interceptou com êxito um míssil superfície-superfície que se aproximava do território israelita a partir do Iémen, utilizando o sistema de defesa aérea Arrow 3", escreveram.

Apesar do míssil não ter sobrevoado território israelita, as sirenes de ataque aéreo soaram em Eilat, cidade que fica na curta do Mar Vermelho, entre a fronteira com o Egipto e a Jordânia. O soar das sirenes levou muitos a procurar abrigo.

O míssil houthi é o primeiro ataque vindo do Iémen desde o ataque na noite passada ao porto de Hodeidah por parte das forças israelitas. Os Houthis tinham dito que tinham direccionado vários mísseis em direcção a Eilat mas só este incidente foi registado pelas autoridades de Israel.

Os Houthis têm atacado navios que têm como destino o porto de Eilat, único porto de Israel no Mar Vermelho, como forma de resposta à invasão israelita em Gaza. O conflito entre Israel e o grupo iemenita escalou quando um míssil houthi atingiu a cidade israelita de Tel Aviv, escapando ao sistema de defesa aérea de Israel.