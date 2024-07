Pelo partido e pelo país, Biden desiste da corrida presidencial e apoia Harris

Presidente norte-americano anunciou que vai afastar-se da campanha presidencial. “Acredito que é no melhor interesse do meu partido e do país”, justificou.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou através das redes sociais que vai afastar-se da corrida presidencial, após semanas de pressão crescente, tanto por parte de adversários políticos como de aliados democratas.

"Foi a maior honra da minha vida servir como vosso Presidente", escreveu Biden num comunicado divulgado na rede social X este domingo. "E se bem que a minha intenção fosse tentar a reeleição, acredito que é no melhor interesse do meu partido e do país que me afaste e me concentre unicamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o que resta do mandato", acrescentou.

"Falarei ao país esta semana para dar mais detalhes sobre a minha decisão", lê-se no comunicado.

Noutra mensagem, Biden declarou o "apoio total" à vice-presidente Kamala Harris para que seja nomeada candidata pelo Partido Democrata. "Democratas, é tempo de nos unirmos e derrotar Trump", afirmou.

A pressão para que Biden desistisse foi intensa nas últimas semanas, sobretudo após o debate com Donald Trump em que até o próprio admitiu não ter estado na melhor forma. Desde então, o candidato democrata viu vários dirigentes do partido, congressistas, senadores e financiadores apelarem à sua desistência, convictos de que as hipóteses de voltar a ser eleito para a Casa Branca eram escassas.

No fim-de-semana passado, Biden tinha recebido os líderes democratas nas duas câmaras do Congresso que, segundo a imprensa norte-americana, lhe tinham pedido que desistisse da corrida presidencial - o teor das conversas não foi revelado publicamente. Nos últimos dias, os jornais também davam conta dos pedidos da ex-presidente do Congresso, Nancy Pelosi, e até do ex-Presidente, Barack Obama, no mesmo sentido.

Porém, ainda na sexta-feira, Biden divulgou uma mensagem em que dizia estar preparado para regressar à campanha assim que recuperasse da covid-19. Antes disso, tinha admitido que apenas iria desistir da campanha para a reeleição se fosse diagnosticado com algum problema de saúde grave.