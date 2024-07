Incêndio em Alcabideche combatido por 294 bombeiros e oito aeronaves

O incêndio lavra numa zona de mato na localidade do concelho de Cascais, desde cerca das 12h20 deste domingo.

Um incêndio está a decorrer este domingo numa zona de mato em Alcabideche, no concelho de Cascais. O alerta foi dado cerca das 12h20, informa a Agência Lusa.

Segundo as informações disponibilizadas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), estão mobilizados no terreno 294 bombeiros, 85 veículos e oito aeronaves.

Segundo o 2º comandante distrital da Protecção Civil Joaquim Santos, dois bombeiros foram assistidos por ferimentos ligeiros e outros quatro por cansaço como consequência do incêndio. De acordo com a SIC, uma viatura dos Bombeiros de Agualva-Cacém, concelho de Sintra terá sido incendiada.

As chamas deflagram numa zona de mato próxima de casas na zona de Murches, numa encosta perto do mar. Segundo o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, não há casas em risco e não houve, até agora, "necessidade de fazer evacuações" de casas, disse ao telefone à SIC.

De acordo com o presidente, o vento que faz na zona é o "factor que está a colocar grandes problemas" no combate ao incêndio.

Não há ainda informações sobre como começou o incêndio, segundo o 2º comandante da Protecção Civil.