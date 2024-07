Jonathan Haidt: “Vamos ter de retirar a maior parte da tecnologia das escolas”

Avesso ao uso de ecrãs, a entrevista com o PÚBLICO é feita por Zoom, plataforma que se popularizou durante a pandemia para fazer reuniões. O psicólogo e professor norte-americano Jonathan Haidt fala pausadamente e de maneira objectiva sobre as conclusões e propostas que faz no livro A Geração Ansiosa: Como a Grande Reconfiguração da Infância Está a Provocar Uma Epidemia de Doença Mental. Nele, o autor explora centenas de estudos, não apenas da área da psicologia, mas também da sociologia, entre outras ciências sociais, para reforçar que a Geração Z, aquela que nasceu depois de 1995 e que vai até 2010, foi muitíssimo prejudicada por toda a evolução que os ecrãs, o acesso à Internet, às aplicações (como as de pornografia) e as redes sociais moldaram não só o cérebro, mas também o comportamento destes jovens.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt