Audi A5 assume o lugar do A4 e adopta também a forma de uma carrinha

É uma das grandes mexidas na gama da Audi, que deixa de contar com o A4 Limousine e A4 Avant, lançados em 2015 (e dois dos modelos mais bem-sucedidos do emblema), para apostar as suas fichas na designação A5 — o motivo resume-se à arrumação da gama e a puro marketing: os números ímpares passam a estar associados a motores a combustão; os pares, juntos à letra Q, a eléctricos. Com isto, o A5 passa a apresentar-se como Limousine, com cinco portas, mas também, numa estreia, como a carrinha Avant.

No entanto, os novos A5 não se ficam por ocupar o lugar deixado livre pelo A4. Para começar, o modelo cresceu, apresentando-se com 4829mm em ambas as carroçarias, o que também se traduz numa maior distância entre eixos (2896mm) e, consequentemente, mais espaço a bordo. A carrinha distingue-se por ser ligeiramente mais alta e pelo corte da traseira mais robusto.

Assente na nova Plataforma Premium de Combustão (PPC), idealizada para modelos com motores de combustão à semelhança do que o grupo fez com a PPE, para automóveis eléctricos, a família também contará com versões apimentadas, a S5 e a S5 Avant.

Foto Audi A5 Limousine dr

Visualmente, o novo Audi A5 distancia-se tanto do A5 anterior como do A4 que substitui, apostando em traços mais desportivos, o que, acredita Ingolstadt​, casa bem com a sua posição de marca premium. Na dianteira, destaque para a grelha Singleframe, posicionada mais em baixo. Na traseira, a berlina destaca-se por um toque de elegância, com o tejadilho a cair gradual e harmoniosamente a partir do pilar B e com uma linha de luz que faz sobressair a largura do automóvel (1,86m). A mala, que passa a ter um acesso mais fácil graças ao facto de constituir uma quinta porta, arruma até 445 litros (1299 litros, com bancos rebatidos).

Já a Avant, cuja mala arruma até 476 litros (1424 litros, com bancos rebatidos), distingue-se por uma linha de ombros bastante musculada e um tejadilho que, comparativamente à berlina, cai ainda mais suavemente, prolongando-se quase até ao limite da carroçaria.

A iluminação é de série em LED, mas opcionalmente é possível equipar com faróis OLED, que, tal como no Audi Q6 e-tron, permite escolher entre seis diferentes assinaturas luminosas. Nos opcionais há ainda um tejadilho panorâmico ou um sistema de som Bang&Olufsen.

Já o interior é dominado pelo design do tablier, tal como verificámos esta semana no Q6 e-tron, com um ecrã panorâmico MMI, que consiste em dois ecrãs (Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e ecrã táctil para o controlo do infoentretenimento 14,5 polegadas) unidos a formarem uma superfície curva. Como opção, é possível acrescentar um terceiro ecrã de 10,9 polegadas para o passageiro, a partir do qual é possível reproduzir conteúdos multimédia.

Foto Audi A5 Avant dr

Ainda sem informação quanto à gama que será apresentada ao mercado nacional, a família A5 contará com três motores a gasolina (2.0 TFSI de 150cv, 2.0 TFSI MHEV de 204cv e 3.0 TFSI V6 MHEV, com 367cv) e um Diesel, o 2.0 TDI MHEV de 204cv (na manga, para lançamento posterior, a Audi tem uma mecânica plug-in e um RS5).

Ou seja, à excepção do bloco de entrada de gama, foi adoptado um apoio eléctrico, cada vez mais essencial para controlar consumos e respectivas emissões de CO2. No caso dos A5 MHEV, há dois engenhos eléctricos: um de arranque e de apoio aos vários sistemas que consomem energia e outro, de 24cv, capaz de fornecer energia às rodas sem recorrer ao bloco a combustão (mas apenas a velocidades muito baixas e por muito pouco tempo).

O motor mais potente corresponde às versões desportivas, o S5 e o S5 Avant, que beneficiam ainda de distintas afinações da suspensão e da direcção, contando ainda sistema de vectorização do binário.

Na segurança, além dos sistemas obrigatórios, o A5 inclui ajudas à condução como um programador de velocidade activo, capaz de receber informações da rede e de outros veículos, utilizando esses dados para adaptar velocidade, a manutenção na faixa de rodagem e a distância em relação aos veículos circundantes.

O Audi A5 será produzido em Neckarsulm, Alemanha, e deverá começar a chegar aos mercados no final deste ano.