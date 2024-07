Oscar Piastri torna-se no primeiro piloto nascido no século XXI a vencer na F1

O australiano Oscar Piastri (McLaren) tornou-se este domingo no primeiro piloto nascido no século XXI a vencer uma prova do Mundial de Fórmula 1, ao ganhar o Grande Prémio da Hungria, 13.ª ronda da temporada.

Piastri, que largou da segunda posição, beneficiou das ordens da equipa para cortar a meta na primeira posição, com 2,141 segundos de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren), segundo, e 14,880 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), terceiro e que conquistou o 200.º pódio na Fórmula 1.

Com estes resultados, Max Verstappen (Red Bull), que foi quinto classificado, mantém a liderança do campeonato, mas agora com 76 pontos de vantagem sobre Norris, que é segundo.