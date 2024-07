Thomas Hoepker (1936-2024), o fotógrafo que dizia ser só “um fazedor de imagens”

Autor de uma das mais desconcertantes fotografias dos atentados do 11 de Setembro, a longa e profícua carreira do fotógrafo alemão Thomas Hoepker fica também marcada por um nome: Muhammad Ali.

Não deixa de ser paradoxal que um fotógrafo intimamente comprometido com o espírito da reportagem e, até a certa altura, um defensor acérrimo do seu ofício como uma procura da reprodução mais fidedigna da realidade tenha decidido esperar cinco anos até divulgar uma das imagens que, feitas as contas agora, mais lhe ficarão coladas ao nome — e logo uma fotografia de um acontecimento com a magnitude dos atentados do 11 de Setembro; e, para tornar tudo mais escorregadio, uma fotografia carregada de “ambiguidade”.