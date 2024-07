Segunda na TV: com a A Vida Invisível e a Banda do Casaco a caminho das Olimpíadas

CINEMA

Uma Aldeia Quase Perfeita!

Cinemundo, 11h30

Comédia de costumes da autoria do jornalista e realizador francês Stéphane Meunier. Passa-se numa aldeola francesa no meio do nada, cujos habitantes anseiam pela reabertura da fábrica de fumeiro de salmão, através de um subsídio estatal. Mas, para isso, terão de convencer um médico a fixar-se na região.

Quando ficam a saber da chegada de Maxime Meyer, um jovem doutor que para ali vem temporariamente, unem-se para tornar a aldeia um sítio aprazível, atractivo e cheio de actividades. Mas a tarefa vai revelar-se mais complicada do que poderiam imaginar.

Este filme inaugura o especial Tributo ao Desporto, alinhado a propósito dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Fica em exibição até à abertura, na próxima sexta-feira, com sessões duplas diárias. O segundo filme de hoje é Send It: Uma História Radical, de Andrew Stevens.

Um Quente Agosto

Cinemundo, 22h30

Os Weston são uma família disfuncional reunida em Osage County por causa do estranho desaparecimento do patriarca. À medida que os dias passam nesta convivência forçada, vêm à tona crises, ciúmes, ressentimentos e as fragilidades de cada um. Mas também haverá espaço para reencontrar o amor que teima em uni-los.

Esta comédia negra assinada por John Wells, com base na peça-Pulitzer de Tracy Letts, obteve duas nomeações para os Óscares: Meryl Streep (melhor actriz principal) e Julia Roberts (secundária). Sam Shepard, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Juliette Lewis e Benedict Cumberbatch são outros actores de serviço.

A Vida Invisível

RTP2, 22h49

Rio de Janeiro, década de 1950. As irmãs Eurídice e Guida têm uma relação de grande proximidade. Vivem com os pais, dois portugueses tradicionalistas. Um dia, farta de se sentir reprimida, Guida foge de casa. Eurídice, apesar de destroçada, dedica-se ao sonho de se tornar pianista. E os anos vão passando.

Carol Duarte e Julia Stockler protagonizam este melodrama tropical de Karim Aïnouz, que adapta A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha. Flávia Gusmão, António Fonseca e Gregório Duvivier também entram no elenco. Entre outros galardões, o filme ganhou o Un Certain Regard, em Cannes.

DOCUMENTÁRIOS

Os Jogos de Hitler, Berlim 1936

História, 22h15

Na semana em que arrancam os Jogos Olímpicos de Paris (que se realizam de 26 de Julho a 11 de Agosto), estreia-se um documentário que recua 88 anos para recordar as olimpíadas que ficaram na história por terem decorrido na Alemanha nazi, sob a autoridade de Adolf Hitler.

Com recurso a imagens da época, mostra os preparativos, os jogos em si e a forma como esse momento foi transformado pela propaganda nazi “num grandioso espectáculo dedicado à glória do Reich” e “fez do Füher “o exímio anfitrião dos países que em breve tentaria invadir”, sublinha o canal.

Larry Flynt para Presidente

TVCine Edition, 22h55

No início dos anos 1980, já depois de ter sido baleado e de ter ficado parcialmente paralisado, Larry Flynt, o controverso fundador da Hustler, resolveu candidatar-se a Presidente dos EUA, como republicano – “um acto de sátira e rebeldia contra a América de Reagan”, explicou o próprio. Este documentário de 2021, realizado por Nadi Szold, pega em filmagens inéditas dessa altura para ajudar a contar a história.

MÚSICA

Banda do Casaco

RTP2, 2h51

Compacto de cerca de 50 minutos preenchidos por telediscos, registos de aparições televisivas e outros vídeos da mítica Banda do Casaco que, nas décadas de 1970 e 1980, rompeu o panorama musical português pelo tom desalinhado, experimental, inclassificável e rodeado de uma aura de mistério que permanece ainda hoje.

INFANTIL

Trolls

SyFy, 17h56

Animação em ritmo de musical, com realização de Mike Mitchell e Walt Dohrn. Os trolls são pequenas e coloridas criaturas de cabelos pontiagudos e maleáveis, que passam a vida a cantar, dançar, abraçar, mimar e... mimar outra vez. Quando ficam sob ameaça dos bergens, um povo infeliz que só sente alegria quando os come, Poppy, a líder mais optimista e feliz que alguma vez existiu, vê-se obrigada a salvar a a tribo das garras dos inimigos. Ao seu lado terá Branch, que sofre de pessimismo crónico.