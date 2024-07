Isabel Nunes, a escrava que pagou para ser livre

Isabel Nunes perdeu a sua mãe quando tinha apenas três anos e nunca conheceu o seu pai. Nasceu em Janeiro ou nos primeiros dias de Fevereiro de 1687 na vila de Ouguela, uma praça-forte na raia alentejana que ganhara relevo militar poucas décadas antes, durante a guerra da Restauração, e recebera os “santos óleos” do baptismo a 4 de Fevereiro. No seu registo paroquial de nascimento, inscrito num volume onde é evidente que existiu uma profusão de Isabéis na povoação no último quartel do século XVII, é desde logo apresentada a sua condição: “Isabel filha de Fabiana de Matos escrava e de pai não conhecido”. Como acontecia habitualmente com filhos de escravas e pais incógnitos, foi seu padrinho o cura de Ouguela, Manuel Martins Falcato (noutras vezes eram os patrões).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt