Ordenar as escolas a partir dos resultados das provas é “inútil e prejudicial para a escola pública”

O novo modelo de avaliação apresentado esta semana pelo Governo, e que cria novas provas de monitorização das aprendizagens já no próximo ano lectivo para os alunos dos 4.º e do 6.º anos, fazendo desaparecer as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos, surpreenderam “pela positiva” a investigadora em educação Isabel Flores. Satisfeita pelo facto de passar a ser possível comparar as aprendizagens ao longo dos anos, a também directora executiva do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte — Instituto Universitário de Lisboa não concorda com os directores que defendem que as novas provas deviam contar para a nota. “Nós queremos é saber o que os alunos sabem, mesmo que não estudem muito”, defende.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt