O estado da nação suspenso do Orçamento do Estado para 2025

Este debate sobre o estado da nação deixou sinais claros de que o Governo quer preferencialmente negociar o Orçamento do Estado com o PS.

A Assembleia da República procedeu, na quarta-feira, ao debate sobre o estado da nação, que encerra os trabalhos em plenário das sessões legislativas. Não podemos dizer que tenha sido um verdadeiro debate sobre o estado da nação, ou seja, sobre a situação do país. Realizando-se pouco mais de três meses da posse do Governo liderado por Luís Montenegro, é compreensível que tal acontecesse. Por um lado, o actual executivo ainda não tem obra para apresentar. Por outro lado, não era de esperar que o primeiro-ministro e líder do PSD surgisse no Parlamento a fazer o balanço do último ano de governação de António Costa, ex-líder dos executivos do PS.