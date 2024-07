A liberdade de pensar

Julgada e absolvida por um artigo de opinião no PÚBLICO, a historiadora Fátima Bonifácio entrou para a história da liberdade de expressão no nosso país.

No dia 6 de Julho de 2019, a historiadora Fátima Bonifácio publicou, no PÚBLICO, um artigo com o título “Podemos? Não podemos”, que causou uma imensa agitação na opinião pública. Fátima Bonifácio pronunciava-se sobre uma entrevista com um sociólogo do Partido Socialista com o título “PS quer discriminação positiva para negros e ciganos”, da autoria da jornalista Joana Gorjão Henriques, em que aquele defendia a criação de quotas, para que o Parlamento reflectisse melhor a diversidade “étnico-racial” da sociedade portuguesa e que para “negros” e “ciganos” – como constava do título do artigo referido – se criasse uma espécie de livre-trânsito entre o liceu e a universidade – “independentemente da nota final no 12.º ano”.