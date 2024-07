Trump prometeu a Zelensky “acabar com a guerra” se voltar à Casa Branca

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump disse na sexta-feira que falou ao telefone com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que lhe prometeu “acabar com a guerra” entre Ucrânia e Rússia se regressar à Casa Branca.

Na rede social Truth Social, o ex-Presidente dos EUA afirmou que "trará paz ao mundo e acabará com a guerra que custou tantas vidas" se for reeleito.

"Ambas as partes vão poder juntar-se e negociar um acordo que ponha fim à violência e abra caminho para a prosperidade", acrescentou ainda.

Volodymyr Zelensky confirmou o telefonema, durante o qual felicitou o multimilionário pela sua investidura oficial como candidato republicado à presidência dos Estados Unidos.

“Frisei o apoio vital de ambos os partidos e de ambas as câmaras do Congresso norte-americano para proteger a liberdade e a independência da nossa nação. Acordámos com o presidente Trump discutir, numa reunião presencial, as medidas a tomar para uma paz justa e duradoura”, escreveu o presidente ucraniano no X.

Zelensky condenou ainda a tentativa “chocante” de assassinato que teve Donald Trump como alvo, no sábado, na Pensilvânia.

Os Estados Unidos, sob a presidência de Joe Biden, são o maior doador de ajuda militar a Kiev e uma vitória de Donald Trump poderia colocar em risco qualquer ajuda e enfraquecer a posição ucraniana no campo de batalha.

Trump afirma frequentemente que seria capaz de colocar um termo ao conflito na Ucrânia, muito rapidamente, se regressar ao poder após as presidenciais de Novembro, mas sem explicar como o faria.

​Os seus frequentes elogios ao Presidente russo, Vladimir Putin, bem como as suas críticas a outros países membros da NATO, causam preocupações entre os aliados ocidentais da Ucrânia.

A escolha de Trump de J.D. Vance para ser o seu candidato a vice-Presidente aumentou ainda mais as dúvidas sobre como seria o apoio dos Estados Unidos caso o ex-presidente seja novamente eleito, tendo Vance deixado explícito que os Estados Unidos devem deixar de passar "cheques em branco" à Ucrânia.