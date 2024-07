Israel ataca porto controlado pelos houthis no Iémen

O porto da cidade de Hodeidah, no Iémen, que é controlada pelos rebeldes houthis, foi atacado este sábado por via aérea. De acordo com as primeiras informações, terão sido atingidos depósitos de combustível, o que provocou um incêndio de grandes proporções e uma enorme coluna de fumo, visível a quilómetros de distância.

Os meios de comunicação ligados aos houthis apontaram imediatamente responsabilidades à Força Aérea israelita. As Forças de Defesa de Israel acabaram por confirmar, na rede social X, a autoria dos bombardeamentos, que dizem ser uma "resposta às centenas de ataques concretizados contra o Estado de Israel nos últimos meses".

Na sexta-feira, um drone ​dos houthis caiu em Telavive e matou uma pessoa.

A acção militar deste sábado terá sido autorizada de manhã por Yoav Gallant, o ministro israelita da Defesa, numa reunião com chefias militares. "O fogo que agora arde no Iémen é visto em todo o Médio Oriente e tem um significado claro: atacar Israel tem um custo elevado", escreveu o governante no X. "Os houthis atacaram-nos mais de 200 vezes. Da primeira vez que atingiram um cidadão israelita, nós atingimo-los. E fá-lo-emos onde quer que seja preciso", ameaçou.

O Ministério da Saúde dos houthis denunciou que os ataques israelitas tinham provocado mortos e feridos, mas não precisou quantos. Alguns habitantes de Hodeidah relataram à Reuters que os bombardeamentos foram ouvidos em toda a cidade e foram muito intensos.

"Uma agressão brutal israelita visou edifícios civis, instalações petrolíferas e uma central eléctrica em Hodeidah com o objectivo de pressionar o Iémen a deixar de apoiar Gaza. O ataque apenas aumentará a nossa determinação, firmeza e continuidade [dos ataques]", escreveu no X um porta-voz dos houthis, Mohammed Abdulsalam.