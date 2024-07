Neymar publica fotografia da terceira filha, Helena

Após rumores sobre uma terceira filha, Neymar, de 32 anos, fez uma publicação nas suas redes a mostrar a recém-nascida Helena nesta sexta-feira. A bebé, que é fruto de um caso com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de Julho, em São Paulo, e o atacante da selecção brasileira anunciou a chegada de mais um herdeiro da família Santos.

A paternidade da filha de Amanda Kimberlly ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes. Mas o que chamou atenção dos seguidores do brasileiro na publicação foi o facto de o jogador aparecer na imagem na companhia de familiares e amigos da influenciadora. Davi Lucca, o primogénito do jogador, Rafaella Santos, irmã, e Nadine Gonçalves, a mãe, também estão no registo.

Foto Neymar observa a recém-nascida Helena com o filho mais velho, Davi Lucca Instagram @neymarjr

Além de Davi, Neymar é pai de Mavie, de nove meses, fruto da relação com Bruna Biancardi. Os dois estavam noivos e terminaram o relacionamento no fim de 2023, quando surgiram rumores da gravidez de Amanda Kimberlly e de que o jogador seria o pai.

Neymar e Bruna passaram o Dia dos Namorados, que no Brasil é assinalado a 12 de Junho, juntos na mansão do atleta em Mangaratiba, mas evitaram imagens juntos desde o baptizado de Mavie. Nos últimos dias, no entanto, os dois têm sido fotografados em festas em clima romântico.

