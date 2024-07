IRC mínimo de 15% neutraliza taxa de 5% na zona franca para grandes multinacionais

Se uma empresa sediada na Zona Franca da Madeira (ZFM) pertencer a uma grande multinacional ou se, no futuro, um grande grupo abrir aqui uma sucursal, terá de conciliar as regras fiscais do centro de negócios madeirense (onde a taxa de IRC é de 5%) com as novas orientações do patamar mínimo de IRC a nível mundial (em que a taxa de imposto efectiva em qualquer território não pode ser inferior a 15%).

