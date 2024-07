BCE, Bruxelas e medidas já aprovadas condicionam negociações do OE

As negociações para a construção do OE2025 não dependem só das estratégicas políticas dos partidos. As medidas já aprovadas e aquilo que o BCE e a Comissão Europeia vão fazer também contam.

Nas negociações para a aprovação do Orçamento do Estado (OE) do próximo ano, Governo e partidos da oposição vão ter de, num cenário de riscos crescentes no mercado europeu de dívida pública, levar em conta o impacto nas finanças públicas da política seguida pelo Banco Central Europeu (BCE), da necessidade de cumprimento das novas regras orçamentais europeias e das medidas já aprovadas pelo Parlamento este ano mas com efeito nas contas de 2025.