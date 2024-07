Nuno Borges vai estrear-se nas meias-finais de um torneio ATP

O português Nuno Borges, número um nacional e 51.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se nesta sexta-feira, pela primeira vez, para as meias-finais de um torneio ATP, em Bastad, na Suécia, onde venceu o cazaque Timofey Skatov, nos quartos-de-final.

Aos 27 anos, o tenista natural da Maia vai disputar pela primeira vez o acesso a uma final de um torneio do circuito frente ao argentino Thiago Agustin Tirante, 121.º, que derrotou o espanhol Roberto Carballes Baena, 54.º do mundo, por 6-3, 2-6 e 7-5, em 2h16m.

Para chegar a esta fase, e defrontar Tirante, que o derrotou no único embate entre ambos, em 2023, Borges, sétimo cabeça de série, venceu, na terra batida do torneio sueco, Timofey Skatov, 223.º do mundo, pelos parciais de 6-4 e 6-3, em 1h30m.

Esta foi a terceira presença do português nos "quartos" - todas em 2024 -, depois dos desaires frente ao norueguês Casper Ruud, em Los Cabos, e ao chileno Cristian Garin, no Estoril Open, perante Skatov, estreante nestas fases, com quem dividia o historial de embates anteriores, com uma vitória para cada.

Nos oitavos-de-final, Nuno Borges derrotou o também português e seu companheiro de treino Henrique Rocha, número 182 do mundo.