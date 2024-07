Morreu Luís Caliço, velejador nos Jogos Olímpicos de Seul 1988

O antigo velejador olímpico Luís Caliço, 19.º em prancha à vela em Seul1988, morreu este sábado, lamentaram o Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP).

"Faleceu, com 54 anos, o atleta olímpico Luís Caliço que competiu nos Jogos Olímpicos Seul1988. Integrado na classe de prancha à vela, alcançou o 19.º lugar entre 45 participantes. Pentacampeão nacional, era natural de Loulé e licenciado em engenharia informática", lê-se na página oficial do COP.

O organismo olímpico apresenta as condolências à família do antigo velejador, vítima de doença oncológica, assim como à Federação Portuguesa de Vela e à AAOP, que estendeu estes votos à família e amigos do atleta olímpico em windsurf.