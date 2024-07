Shine on: o capital mítico de The Shining continua a render

É um documentário que descobre, esquecidos há décadas, cenários dos interiores do Overlook Hotel nos estúdios Elstree de Londres. Estreia no dia 26 no canal oficial do Youtube de Stanley Kubrick.

26 de Julho, quando passam 96 anos do nascimento de Stanley Kubrick, é o dia escolhido para a estreia de Shine On- The Forgotten Shining Location, mais um documentário que rende o capital mítico de The Shining (1980). Far-se-á, o lançamento, no canal oficial do Youtube do cineasta, noticia o site Indiewire.