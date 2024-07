E o Mimo regressou a Amarante ao som de música brasileira

Na primeira noite da 20.ª edição do festival de música gratuito Mimo, agora regressado a Amarante depois de uma passagem conturbada pelo Porto em 2022, o destaque foi para a música brasileira. Nos vários palcos do festival espalhados pela cidade, muitos foram os que quiseram abanar o corpo ao som de Vitrolab, A Cor do Som, Carmino e Newen Afrobeat, antes do nome que mais se esperava: Marcelo D2.

O festival, que decorre até domingo, 21 de Julho, prossegue este sábado com concertos de Luís Magalhães, Flávia Bittencourt, Simone Mazzer, Puta da Silva e Ilê Aiyê. Dino D'Santiago e o nigeriano Femi Kuti, com The Positive Force, actuam no domingo. Lusa