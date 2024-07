“O mundo está muito difícil para quem está velho”

Chamar Putin a Zelensky ou Trump a Kamala Harris: as chamadas “gaffes” do Presidente norte-americano, Joe Biden, candidato do Partido Democrata à Casa Branca, têm feito manchetes. Mas não só as gaffes. A falta de expressão facial, a lentidão, a desorientação e as quedas têm também preocupado apoiantes (e alguns opositores), com a pressão para que Biden desista da corrida presidencial a aumentar – nos últimos dias, Barack Obama ter-se-á mesmo juntado ao grupo de democratas que defende que o actual Presidente deveria reconsiderar a viabilidade da sua candidatura.

