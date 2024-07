O que vai mudar na avaliação externa dos alunos?

Provas para aferir a aprendizagem no 4.º e 6.º ano, em formato digital, e sem divulgação do enunciado para que sejam aplicadas ao longo dos anos e permitam comparações mais fiáveis. Eis o que muda.

O Ministério da Educação apresentou, na quinta-feira, um conjunto de alterações ao modelo de avaliação externa, que terá sobretudo impacto nos alunos do 4.º e do 6.º anos, que passarão a realizar, já no próximo ano lectivo, provas de "monitorização da aprendizagem" a três disciplinas — Português, Matemática e uma disciplina rotativa a cada três anos. Vão substituir as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos e vão continuar a ser digitais, cujo formato se estenderá também às provas finais do 9.º ano de Português e Matemática.