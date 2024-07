Jackpot do Euromilhões sai em Portugal

Prémio saiu a um apostador em Portugal e a outro no estrangeiro. Em jogo estavam 53 milhões de euros.

O primeiro prémio do Euromilhões sorteado esta sexta-feira saiu a um apostador em Portugal e a outro no estrangeiro que acertaram na mesma chave. Em jogo, no primeiro prémio, estava um jackpot de 53 milhões de euros. Os dois apostadores vão assim dividir o jackpot, cabendo a cada um mais de 26 milhões de euros.

A chave do sorteio n.º 058/2024 do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 15 — 22 — 35 — 44 — 48 e pelas estrelas 6 e 7.

O segundo prémio, de cerca de 700 mil euros, saiu a 3 apostadores no estrangeiro. Caberá a cada um prémio de 240 mil euros.

