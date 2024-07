Exame da 2ª fase de Português: veja aqui a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa já publicou o enunciado e os critérios de correcção da 2.ª fase do exame nacional de Português.

A 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário arrancou esta semana e esta sexta-feira de manhã foi a vez de os alunos se apresentarem à prova de Português do 12.º ano. No início da semana foram divulgados os resultados das provas realizadas na 1.ª fase: na disciplina de Português, a nota média desceu de 12,5, em 2023, para 11,1 valores.

Veja aqui a prova e os critérios de correcção.

pdf Enunciado do exame nacional da 2ª fase de Português do 12.º ano Descarregar

pdf Critérios de correcção do exame nacional da 2ª fase de Português do 12.º ano Descarregar

Nota: a visualização dos documentos só é possível na versão do site em publico.pt