Detidos por tentativa de homicídio e violência doméstica libertados devido a greve dos oficiais de justiça

A greve durante as tardes já estava em curso desde Janeiro e alargou-se às manhãs de quarta e sexta-feira, na sequência da falta de acordo entre sindicato e Ministério da Justiça.

Nas últimas 24 horas foram libertados detidos que são suspeitos em casos de tentativa de homicídio, violência doméstica, roubo em flagrante e burla informática, sem terem sido ouvidos por um juiz, devido à greve dos oficiais de justiça, que está a impossibilitar o cumprimento do prazo de 48 horas para primeiro interrogatório judicial. A greve também está a afectar as investigações do Ministério Público, levando a atrasos nas diligências e até colocando em causa prazos.

Alguns destes casos aconteceram nas comarcas de Sintra, Porto e Viana do Castelo, segundo Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), estrutura que convocou esta greve. A paralisação foi convocada para todas as tardes de segunda a sexta-feira e para manhãs de quarta e sexta-feira, o que em alguns dias da semana implica uma greve em contínuo ao longo de um dia e meio.

A greve durante os períodos da tarde já estava em curso desde Janeiro e alargou-se às manhãs de quarta e sexta-feira em Junho, depois de o SOJ não ter chegado a acordo com o Ministério da Justiça nas negociações em curso para a revisão da tabela salarial, pagamento do suplemento de recuperação processual integrado no salário a 14 meses e a abertura de concursos de promoção e entrada na carreira.

Em declarações ao PÚBLICO, Carlos Almeida assume-se preocupado com as “situações de grande gravidade” que a greve está a provocar, sublinhando, porém, que a greve visa garantir que não se irá "escamotear a realidade da falta de condições dos tribunais”. “Os tribunais não podem continuar sem condições para realizar a justiça e o que nós pretendemos é alertar o país para isso. Não somos nós os responsáveis”, insistiu.

Além disso, o sindicalista considerou que "é lamentável que o Ministério da Justiça insista em não dar as condições para que haja paz social dentro dos tribunais”. Carlos Almeida deixa ainda um aviso: “Esta greve vai manter-se durante as férias judiciais e vai agudizar-se seguramente em Agosto, porque há menos funcionários.” Desde Abril que têm ocorrido situações semelhantes em que são libertados detidos por causa da greve de oficiais de justiça.

Em relação ao facto de apenas cinco pessoas se terem candidatado ao concurso aberto pela Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) para ingresso de 108 oficiais de justiça, o presidente do SOJ refere que, a manter-se a actual falta de condições, dificilmente estes números vão mudar.“E destes cinco que se candidataram temos indicação de que dois não deverão comparecer porque são pessoas deslocalizadas”, adiantou ainda. A falta de oficiais de justiça é um grande problema em praticamente todos os tribunais do país.

O PÚBLICO perguntou ao Ministério da Justiça como pretende fazer face ao problema que a greve dos oficiais de justiça está a causar, mas até agora continua sem resposta.