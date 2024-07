Reuniões do OE arrancam sem Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos

Governo está a receber, nesta sexta-feira, todos os partidos com assento parlamentar para debater o próximo Orçamento do Estado.

O Governo recebe, nesta sexta-feira, todos os partidos com assento parlamentar para debater o próximo Orçamento do Estado, mas as reuniões arrancam sem a presença de Luís Montenegro e do líder socialista, Pedro Nuno Santos. Nesta manhã, o gabinete do primeiro-ministro deu nota do cancelamento da agenda de Montenegro até domingo, por razões de saúde. Já o PS avançou que estará representado por uma delegação que não incluirá o secretário-geral socialista, que só marcará presença em próxima reunião com o primeiro-ministro.

Em declarações transmitidas pela SIC Notícias, Pedro Nuno Santos recusou que a sua ausência no encontro signifique mal-estar entre o PS e o Governo. “Não há nenhum clima de crispação, há um bom ambiente, boa vontade”, assegurou aos jornalistas o líder socialista.

Pela parte do Governo, as reuniões serão conduzidas pelos ministros das Finanças, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência, Joaquim Miranda Sarmento, Pedro Duarte e António Leitão Amaro, respectivamente.

O PAN foi o primeiro partido a ser recebido na residência oficial do primeiro-ministro. Inês de Sousa Real, líder do partido, garantiu estar “disponível para não deitar a toalha ao chão” e negociar com o Governo o próximo Orçamento.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, Inês de Sousa Real defendeu que, para o PAN, é necessário que “justiça social seja sinónimo de justiça ambiental”.

A deputada enumerou algumas das medidas que a comitiva do PAN levou para a reunião com o executivo, nomeadamente o fim do transporte de animais vivos e dos apoios para as touradas, a necessidade de existirem hospitais veterinários públicos e a actualização dos escalões do IRS de acordo com a taxa de inflação.

“Tivemos oportunidade de salientar uma série de preocupações para que este Orçamento seja um Orçamento mais justo, mais progressista e que chegue a quem dele precisa”, vincou Sousa Real, acrescentando que “agora a bola está do lado do Governo”.

A deputada frisou ainda que o Orçamento do Estado para 2024 “tem de ser respeitado e executado”, já que foi votado na Assembleia da República.

O PAN “está disponível para não deitar a toalha ao chão”, na negociação para o OE2025, no entanto, “há linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas”, apontou a líder do partido, referindo-se à actualização dos escalões do IRS e ao aumento das deduções com as despesas em habitação.

Inês de Sousa Real deu ainda conta de que o partido tem uma nova reunião com o Governo, marcada para Setembro.

Rui Tavares, do Livre, também já foi recebido pelo Governo. Segundo as contas do líder do Livre, as propostas já apresentadas pelo Governo, ao longo da sessão legislativa, têm um custo de três mil milhões de euros.

“Imaginemos pegar nesses três mil milhões de euros e utilizá-los para uma política social ecológica”, questionou Rui Tavares. “Estes três mil milhões de euros podem muita coisa se forem utilizados a ajudar quem mais precisa”, sustentou, acrescentando que as medidas do executivo ajudam as classes e empresas “maiores e mais favorecidas”, com “a esperança de que isso induza crescimento económico e alguma coisa pingue” para os mais desfavorecidos.

No final do encontro com os ministros, Rui Tavares defendeu ainda o aumento do salário mínimo para os 950 euros em 2025 e a antecipação, para 2026, da convergência entre o salário mínimo e o complemento solidário para idosos.