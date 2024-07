Naturalização das gémeas “nem sequer foi um processo célere”, defende Berta Nunes

O processo de obtenção da nacionalidade das duas gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma no Hospital Santa Maria "decorreu de uma forma normal e transparente" e "nem sequer foi célere", sublinhou Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portugueses à data dos factos, durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso. O envio de comunicações da Presidência da República para a Secretaria de Estado das Comunidades Portugueses "é bastante frequente", assumiu a governante. Antes ainda da audição, os requerimentos do PSD e PS para a suspensão dos pedidos de acesso a comunicações de figuras envolvidas no caso, como o Presidente da República, foram aprovados.

