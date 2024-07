O melhor, o pior, a revelação e o influencer do ano político

No último episódio desta temporada de Soundbite olhamos para um ano político intenso: duas eleições regionais na Madeira, uma nos Açores, eleições legislativas antecipadas e europeias. Dois primeiros-ministros, dois líderes do Partido Socialista e um renascimento político em Bruxelas. A análise ao ano político a partir das escolhas de Ana Sá Lopes e Helena Pereira.

O Soundbite regressa depois da paragem de Verão.

