Luís Montenegro cancela agenda até domingo

Primeiro-ministro não vai estar presente nas reuniões com os partidos, esta sexta-feira, sobre o Orçamento do Estado para 2025

O primeiro-ministro cancelou a presença em eventos políticos até domingo. De acordo com um comunicado do gabinete de Luís Montenegro, a decisão foi tomada "na sequência de aconselhamento médico, visto que se encontra a recuperar de uma situação de saúde (de carácter infeccioso)".

Face a este cancelamento o primeiro-ministro não vai estar presente nas reuniões com os partidos, esta sexta-feira, sobre o Orçamento do Estado para 2025. ​As reuniões serão conduzidas pelo Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em conjunto com o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

<_o3a_p>O gabinete de Luís Montenegro acrescenta que esta situação de saúde "não se trata de qualquer problema grave", mas que "apenas exige repouso". E acrescenta que o primeiro-ministro "pede especial compreensão a todos os partidos políticos com assento parlamentar, com quem tinha compromissos assumidos nestes dias".