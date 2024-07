Orçamento do Estado. Governo senta-se à mesa com partidos, mas ainda só sobre expectativas

O Governo dá nesta sexta-feira início ao processo negocial para o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), reunindo com todos os partidos com assento parlamentar sobre o documento que terá que entregar no Parlamento a 10 de Outubro. À mesa, na residência oficial do primeiro-ministro, estarão Luís Montenegro (aparentemente já recuperado da gripe que o impediu de se deslocar a Oxford nesta quinta-feira para a cimeira da Comunidade Política Europeia), os ministros de Estado e das Finanças, da Presidência, e dos Assuntos Parlamentares.

