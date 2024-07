Chega volta a dar a mão a Albuquerque e viabiliza Orçamento da Madeira para 2024

O Orçamento da Madeira para 2024, o primeiro do governo minoritário do social-democrata Miguel Albuquerque, foi esta sexta-feira aprovado em votação final graças à abstenção do Chega e com o voto favorável de PSD, CDS-PP e ainda do PAN. IL, PS e JPP votaram contra. O entendimento entre PSD e Chega, que há duas semanas já tinha assegurado a viabilização do programa do governo madeirense, permite ultrapassar o impasse político que a região estava a viver desde o arranque da legislatura iniciada depois das eleições regionais antecipadas de 26 de Maio.