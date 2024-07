PSD-Açores quer lixar o futuro das crianças pobres

O perigo do Chega é amplificado pelos partidos que sucumbem à sua retórica populista, punitiva e anti-científica. Não são só as crianças vulneráveis dos Açores que estão lixadas. Nós também.

O Chega aprovou na Assembleia Regional dos Açores uma proposta para chutar para o fim da lista de espera das creches gratuitas as crianças com pais desempregados, com o voto do PSD-Açores. A IL, que se notabilizou durante a pandemia pela defesa do direito à educação, absteve-se nesta decisão particularmente atentatória desse direito. Começo por alguns factos.