A vida consiste numa série de incoerências e, se há gente saturada de erudição inútil e de prudência pacificadora, isso não significa que tenhamos de pertencer a uma lógica de moral convencional e imobilizante. Todas as rupturas são difíceis de suportar, sobretudo aquela em que nos separamos de um certo modo de vida e, em parte, de nós mesmos. Há quem o faça pelo suicídio. Há quem mude de país. Há quem deixe pessoas. Em tudo isto pode haver uma ilusão de expansão da liberdade. Nietzsche referiu-se à sedentariedade como “o verdadeiro pecado contra o espírito santo”. De Brecht dizia-se não ter mais do que uma mala, de modo a estar sempre pronto a partir. Uma certa tendência para o ascetismo leva viajantes de várias partes do globo a desprenderem-se de quase tudo. A quantos livros me agarraria se fosse obrigado a libertar-me de uma casa? E precisaria deles? É possível pensar como um sem-abrigo, sob o signo de um banho lustral reiniciático?

Ao reflectir sobre estas coisas, penso naqueles que partem, nos que deixam uma “vida” para trás. Que esperam eles encontrar, que não seja diferente de uma forma de viver despojada? Porque, em caso contrário, caminham incoerentemente para o cativeiro.

A sociedade actual condena aqueles que partem. Quando, num casamento, um dos cônjuges decide abandonar o domicílio conjugal, ele é irremediavelmente condenado: não apenas a pessoa abandonada o condena, nem somente os familiares, os filhos, os próprios irmãos ou os cunhados. Quem o condena é o sistema social, a comunidade. Não transpôs ainda a soleira da porta, já o condenou, parcialmente, a sua consciência; ainda não passou um dia e sobre ele recaem os anátemas que uma sociedade capitalista, viciada de ideologia tradicionalista e anacronismo religioso na qual a posse e a propriedade se constituem valores supremos, encarna e representa.

A condenação de uma pessoa que sai de casa (geralmente um homem, ganhando, porém, contornos de perturbação e irremissibilidade no caso de algumas mulheres) não é um acto isolado resultante de um esquema mental particular – tem sempre em si o peso da comunidade. A infidelidade garante legitimidade àqueles que condenam; porém, não a havendo ou não se tratando do caso em que o cônjuge em partida troca de parceiro, a condenação perde vigor mas procura bastar-se a si mesma pela suspeita ou pela invocação da tradição. A condenação é sempre colectiva. Para quem fica há, aliás, uma palavra de conforto plural e a clamor em uníssono sobre a ingratidão do outro.

Ou seja, o indivíduo não luta com uma situação particular, mas com um sistema que tende a imobilizar pessoas e a encerrá-las, com indiferença, numa infelicidade pessoal à custa da felicidade social. É Frédéric Gros quem se pronuncia sobre “a segurança enganadora das paredes”. As escolas, por exemplo, são lugares cujas paredes se pretendem sólidas. Mas aí, nessa pretensa solidez, principiam os equívocos.

Há pessoas que acreditam que o amor é somente possível em cedência e capitulação. Têm consciência desse facto. Sobretudo as mais instruídas (ainda que a instrução não seja o garante de lucidez neste domínio). E fingem ignorá-lo. “Tenho bastante companhia em minha casa, especialmente na parte da manhã, quando ninguém me procura”, escreveu Thoreau. A liberdade é uma luta constante.

Há muito nos perguntamos qual a missão da família: proteger as pessoas que a enformam ou proteger o conceito e a ideologia que ela encerra. Trata-se de um policiamento social. Cristo, ao contrário do que se possa pensar, nunca foi um fervoroso adepto da família nuclear, tida no seu pensamento como uma limitação. Num tempo em que as famílias tomaram todo o tipo de formas, é de considerar estes temas nas escolas, com alunos para quem as rupturas, as adaptações, os reequilíbrios e os desamparos não constituem novidade.