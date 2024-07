A ética do Ocidente

Passaram-se já nove meses sobre o criminoso ataque do Hamas em Israel e da retaliação deste na Faixa de Gaza, tempo suficiente para gerar e “parir” uma solução para este conflito. Israel tornou-se um Estado “assassino”, matando indiscriminadamente palestinianos naquele território, independentemente da sua idade, sexo, condição, o que quer que seja, retaliando numa proporção eticamente inaceitável com números desproporcionados face às “suas” próprias vítimas. Aquilo que o “nosso” Ocidente, em qualquer outro lugar do mundo, critica, condena e combate é aceite para Israel de olhos e ouvidos fechados ou virados para outro lado. A Europa devia já ter sublimado o seu complexo de culpa pelo Holocausto e distanciar-se da posição dos EUA, tomando uma posição fortemente crítica de Israel. Este país, que visitei há muitos anos, que me habituei a admirar pelos “milagres” que o seu povo consegue ali fazer e pela democracia que ali “plantou”, tem vindo a destruir o capital de apoio e simpatia que os crimes a que o povo judeu foi sujeito com o Holocausto, justamente, criaram na opinião pública mundial. Mas, hoje, quem quer que seja eticamente independente não pode deixar de condenar a actuação de Israel em Gaza. (…)

Jorge Mónica, Parede

Medo

Quem tem medo de Israel e porquê? Não entendo como o mundo continua a girar preocupado com a Rússia, com a orelha de Trump e os desaires de Biden, e não se fala, porém, da Palestina permanentemente bombardeada e espezinhada. E viva a Espanha, cujo Governo teve a coragem de apoiar um Estado palestiniano.

Quem tem medo de Israel, que agora resolveu acabar de vez com Gaza e seu povo? Aliás, eles não vêem o povo palestiniano. Passam sobre estes, todos eles, sejam crianças, idosos... bombardeiam hospitais, escolas e até os escombros. Ninguém se revolta? Como pode um país criado por decreto ter tanto poder? Como podem os países seus cúmplices continuar a não lhes impor sanções, não reter o seu dinheiro colocado na banca internacional e continuar a muni-los de armamento?

Quem tem medo de Israel e porquê? Talvez seja melhor a Europa, tão perfeitinha e sem mácula, ver melhor quem é o principal inimigo. Não é a Rússia, de certeza.

Helena Azul Tomé, Lisboa

Netanyahu continua a matar

Apesar de todos os exageros já cometidos, Netanyahu continua a matar a seu bel-prazer na Faixa de Gaza e o mundo inteiro, nomeadamente os Estados Unidos, não o conseguem parar. Continuam, pelo contrário, a fornecer armas a Israel como se nada se passasse. O número de mortos causados pelos ataques realizados por Israel na Faixa de Gaza deveria, só por si, fazer com que Netanyahu fosse obrigado a parar. Porque não aplicam sanções a Israel? No contexto existente actualmente, Netanyahu e Putin são responsáveis por ataques que não respeitam as leis internacionais e, como tal, devem ser julgados e culpados da mesma forma.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Um passeio na cidade dos carros

Este fim de semana precisei de ir a grandes superfícies de móveis, escolher e encomendar materiais. Em Lisboa, essas grandes superfícies são nas periferias, na cidade dos carros. Só que nós estamos sem carro. Ir ao Ikea, em Alfragide, é toda uma experiência. O 750, da Carris, leva-nos até bem perto. Mas, e atravessar as passadeiras? Existem semáforos, mas estão desligados. Como há semáforos, mas não há vermelhos, os automobilistas não param, a menos que sejam pressionados com berros e acenos em direção às placas. E voltar para o autocarro? É mais giro. Em vez de 90 metros, é um quilómetro. Grande parte sem passeio e sem passadeira numa das interseções. Uma aventura! E degraus? Altos, onde acabam os passeios. E qual não foi o nosso espanto ao ver idosos a fazer o trajeto, carregados de sacos, vindos de um supermercado! Enfim, o sustentável paraíso dos carros.

André Teixeira, Mafra

Português nos TVDE

Nas minhas deslocações quotidianas, sou utilizador da Uber e da Bolt. E verifico que muitas das vezes os motoristas são na maioria asiáticos, que não falam nem entendem a língua de Camões. Pergunto: não deveriam os certificados para motoristas de TVDE exigir, entre outros requisitos, que dominassem a nossa língua? É que os motoristas, antes de mais, são profissionais residentes, não são turistas de passagem.

Mário da Silva Jesus, Odivelas