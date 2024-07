Uma arma contra os partidos anti-sistema, mas até quando? E para quê?

Em França, os comportamentos das elites e das massas parecem ter funcionado melhor do ponto de vista eleitoral do que da perspetiva da formação do governo.

O sistema eleitoral para as legislativas francesas, maioritário a duas voltas, foi descrito na literatura especializada como uma arma contra os partidos anti-sistema (ver Fisichella, D., “The double-ballot system as a weapon against anti-system parties”, in Lijphart, Arend, e Grofman, Bernard (orgs.), Choosing an Electoral System: Issues and Alternatives, Nova Iorque, Praeger, 1984, pp. 181-190). De facto, os resultados de 2024, sobretudo as mudanças verificadas da primeira (30 de junho) para a segunda volta (7 de julho), evidenciam a mecânica e a dinâmica de um tal sistema, seja em termos de comportamentos dos representantes, seja em termos dos comportamentos dos eleitores.