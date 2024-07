Neste calor

Jeff Goodell escreveu um livro "em que descreve visceralmente como o calor derrete verdadeiramente o organismo humano". É assim que a jornalista Marte Leite Ferreira nos fala de O Calor É Que Te Vai Matar, editado em Portugal pela Lua de Papel.

No Leituras é possível ler o prólogo deste livro, que nos EUA já foi comparado a um livro de terror. O jornalista e editor na Rolling Stone, um dos mais conhecidos repórteres na área do clima, considerou a comparação elogiosa.

"Nas circunstâncias erradas, o calor pode matar qualquer pessoa", alerta Jeff Goodell, que cobre a crise climática há mais de duas décadas. Na entrevista ao Ípsilon defende também que "atirar tinta a quadros não é um activismo eficaz, é uma encenação". Leia na íntegra.

Aquele que é um dos mais conhecidos repórteres na área do clima participará na segunda edição da Book 2.0, conferência promovida pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que acontecerá de 31 de Agosto e 1 de Setembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.

Durante a troika, Mário Cruz fotografou o senhor Gomes no bairro de Chelas, em Lisboa. O fotojornalista português, entre 2013 e 2023, fotografou moradores de edifícios devolutos da capital portuguesa.

Numa entrevista ao Ípsilon explica este seu projecto ROOF, que ele transformou num livro. Ler a entrevista feita por Ana Marques Maia.

(fotografia de Daniel Rocha)

Nesta conversa com Tati Bernardi, a jornalista Bárbara Wong faz um retrato da autora do romance Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha (estava esgotado e foi reeditado pela Tinta-da-china). "Eu quis muito engravidar. Com 38 anos, já não era uma adolescente grávida, mas aí eu comecei a pensar sobre o meu relacionamento, com a minha mãe, com a minha avó, essa trajectória das mulheres da família. Comecei a pensar se a minha filha ia nascer com um pouco da minha loucura, da loucura da minha mãe, da loucura da minha avó. Então, é um registo das manias da família." Leia na íntegra.

Novos livros nas livrarias: Dedico-lhe o Meu Silêncio, recensão feita por José Riço Direitinho e a Além da Memória, recensão escrita por Isabel Lucas.

(fotografia de Daniel Rocha)

Rebecca F. Kuang, a autora de Impostora e Babel, nasceu na China mas vive nos Estados Unidos desde os quatro anos. Esteve em Lisboa para se encontrar com os seus leitores portugueses e conversou com a jornalista Sofia Neves. "As pessoas perguntam-me: como é que consegue escrever personagens tão horríveis? E a resposta é que não importa que a personagem seja boa, importa que seja interessante", garante nesta entrevista aquela que é uma popular autora de fantasia. Leia aqui.

Outras entrevistas que lhe podem ter escapado: com Rui Cardoso Martins, com Alex Couto, com Stênio Gardel, com Joshua Cohen e com Jean-Baptiste Andrea.

O New York Times escolheu os 100 melhores livros deste novo milénio. E qual consideraram ser entre eles o melhor de todos? A Amiga Genial.

Ouça também

As habituais sugestões de livros para o Verão de David Marçal e Carlos Fiolhais. A não perder.

Já nas livrarias

DIÁRIOS

Diário Incontínuo

Autoria: Mário Cláudio

Editora: Dom Quixote

512 págs; 25,90€

Nas livrarias a 16 de Julho

"Abalançar-se a dar a lume um extenso diário, iniciado aos 16 anos de idade do autor, e trazido às margens da respectiva actualidade, não constitui aventura banal", escreve Mário Cláudio em Incontinências neste seu diário, que vai de 1958 a 2019, embora tenha sido por vezes interrompido. Dedicado à memória de seus pais, contém fotografias não só dos cadernos do diário, como fotografias de família e desenhos. Tem referências a Agustina Bessa-Luís, Eugénio de Andrade, Carlos Avilez, Graça Lobo, Vasco Graça Moura, Augusto Abelaira, Arnaldo Saraiva, e muito mais. "Porto, Terça-feira, 18 de Julho de 2006. Leio romances, de Victor Hugo, Carlos Ruiz Zafón, ou Donna Tartt, mas nenhum universo ficcional, digo-o com vergonha da sobranceria, me envolve tanto como o meu. Camilo Broca está, ou estava, há pouco ainda, no primeiro lugar do top de vendas."

BIOGRAFIA

À Procura do Homem da Máquina de Escrever - Fernando Campos, Biografia

Autoria: Filhos de Fernando Campos

Prefácio: Luísa Mellid-Franco

Editora: Avenida da Liberdade Editores

400 págs; 29,90€

Já nas livrarias

Esta biografia de Fernando Campos (1924-2017) — o autor do best-seller A Casa do Pó, lançado em 1986 pela Difel, e que está a ser reeditado pela Avenida da Liberdade —, foi escrita pelos seis filhos do autor e lançada neste ano do centenário do seu nascimento, que a Câmara Municipal da Maia comemora. Os filhos socorreram-se de notas deixadas pela mãe, Maria Olga, que conheceu o marido quando este era estudante de Clássicas e ela aluna de Filosofia. Este livro "é feito de episódios e excertos num movimento paralelo entre a memória escrita e integrada", lê-se no prefácio.

POESIA

Suporte Básico de Vida

Autoria: Manuel Jorge Marmelo

Editora: Piolho dos Livros

80 págs; ebook 9,54€

Já na plataforma de print-on-demand da Amazon

"Recordo ainda, tantas vezes, o sabor/ de um punhado de terra na boca,/ o frio da lâmina na garganta,/a mão rude posta no meu peito/e o hálito do rufião que me ensinou/ de quanto medo se faz um homem.//" Este é um dos poemas de Suporte Básico de Vida, editado em versão digital e à venda na plataforma de print-on-demand da Amazon espanhola e também através do site de Manuel Jorge Marmelo. Reúne "inéditos, mas também poemas que já haviam sido revelados, de forma discreta e episódica, na plaquette Infância é a vida toda, da colecção Quase Dito, no fanzine das segundas-feiras de poesia do bar Pinguim, na revista das Correntes d’Escritas ou no blogue pessoal do autor" de Tropel (ed. Quetzal).

Encontro de Leituras de Agosto

O ensaio Assim Nasceu uma Língua — Sobre as Origens do Português, do linguista Fernando Venâncio, é o livro escolhido para o próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista literária brasileira Quatro Cinco Um. O linguista, escritor, tradutor, crítico literário e académico português é o convidado da sessão do dia 13 de Agosto, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília, no Zoom, como habitualmente, aberta a todos os que queiram participar.

Quem quiser receber informações sobre o Encontro de Leituras pode inscrever-se na nossa mailing list em encontrodeleituras@publico.pt

Já está publicada no podcast do Encontro de Leituras a sessão dedicada ao livro Novas Cartas Portuguesas. Ouvir aqui.

Os outros episódios podem ser acedidos a partir daqui.

O Ípsilon está esta sexta-feira nas bancas

Na capa desta semana estão os Ornatos Violeta. O tema de capa foi escrito por Luís Filipe Rodrigues. Em 2002 separaram-se, em 2012 regressaram. "Há um mês ou dois fomos para estúdio, gravar umas canções", contam neste Ípsilon.

Até para a semana.