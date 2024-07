TIJ declara que ocupação israelita dos territórios palestinianos é ilegal

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) considerou, esta sexta-feira, que a ocupação israelita dos territórios palestinianos que dura desde a guerra de 1967 é contrária ao direito internacional e que deve terminar o mais rapidamente possível, declarando ainda que o Estado hebraico tem a obrigação de proceder a reparações.

É um veredicto considerado histórico já que é a primeira vez que a mais alta instituição judicial da ONU se pronuncia – embora de modo não vinculativo – sobre a legalidade de toda a ocupação israelita. Foi feita na sequência de um pedido da Assembleia geral da ONU, feito antes do ataque de 7 de Outubro do Hamas contra Israel e da guerra israelita sobre a Faixa de Gaza e portanto não menciona estes dois acontecimentos.

“A ocupação não pode ser usada para manter um povo ocupado na incerteza”, declarou o tribunal, na opinião lida pelo juiz presidente Nawaf Salam, declarando que a ocupação israelita do território é ilegal.

O tribunal concluiu ainda que Israel deve permitir o retorno dos palestinianos que saíram ou foram obrigados a sair das suas casas desde 1967, o que foi, para a especialista em direito internacional da Universidade de Essex Tara Van Ho, a parte mais surpreendente da decisão. “Não precisavam de o ter feito, mas o facto de o terem feito mostra quão seriamente o tribunal levou o caso e também que estava empenhado numa opinião sobre toda a situação para não ter de voltar à questão repetidamente”.

Antes, o tribunal tinha considerado que as políticas israelitas em grande parte do território palestiniano, mas não todo, constituíam uma anexação do território, citando políticas que incluem o muro de separação, o desvio de recursos locais para colonatos, a proclamação de Jerusalém como sua capital, e a aplicação da lei israelita em Jerusalém Leste, que parecem desenhadas para manter um controlo indefinido.

O tribunal considerou ainda que havia uma discriminação sistemática dos palestinianos por parte de Israel, e que em Jerusalém Leste havia “um ambiente hostil para a população palestiniana” que é tratada como se fosse estrangeira, falando das autorizações de residência e do esquema de autorização de construções. As políticas israelitas fazem com que haja uma separação quase total da população e, por isso, as acções de Israel podem ser consideradas equivalentes a apartheid.

Em relação aos colonatos judaicos em território ocupado, o tribunal indicou que há provas do apoio israelita à transferência de população civil e infra-estruturas, e que mesmo colonatos considerados não conformes com a lei nacional acabam por ser legalizados, e por isso os colonatos são ilegais e devem ser desmantelados o mais brevemente possível.

Foi referida ainda a violência levada a cabo por colonos sobre palestinianos, e o facto de esta não ser prevenida, ou castigada, por Israel de modo eficaz, o que é inconsistente com as obrigações de Israel enquanto potência ocupante.

Participação recorde

O processo foi marcado por uma participação recorde de argumentos de mais de 50 países e de três organizações internacionais.

Israel enviou apenas uma declaração escrita, não participando no processo (ao contrário do que fez no outro processo no TIJ, esse já com carácter vinculativo, apresentado pela África do Sul no âmbito da convenção do genocídio), e descrevendo o caso como “um abuso do direito internacional”, alegando ainda que as questões colocadas eram parciais.

O tribunal foi questionado sobre as consequências para os Estados membros e decidiu que todos os Estados membros têm a obrigação de não reconhecer uma situação que é ilegal, e de não dar apoio à sua manutenção.

“O povo judaico não é conquistador na sua própria terra”, reagiu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no X. “Não há nenhuma decisão falsa de Haia que possa distorcer esta verdade histórica, assim como a legalidade dos colonatos israelitas em todos os territórios da nossa pátria não pode ser contestada.”​

Potenciais consequências

Quanto a consequências práticas desta opinião, há quem lembre que a opinião não vinculativa anterior do TIJ sobre o muro de separação (ou barreira na terminologia preferida por Israel) que declarava que uma parte do seu traçado era ilegal, em 2004, não levou a grandes mudanças.

A jornalista especializada na cobertura dos dois tribunais internacionais em Haia Molly Quell comentava, na rede social X, que “há poucas expectativas de que a decisão de hoje tenha muito impacto prático”, mas “deverá ser uma vitória simbólica e clarificar questões legais importantes”.

Já Tara Van Ho sublinhou que depois de o tribunal concluir que a utilização por Israel de recursos naturais de território palestiniano excede os seus direitos enquanto potência ocupante, isso terá “implicações para negócios na Cisjordânia”.