Socialistas e França Insubmissa vão conseguir superar as divergências?

João Martins Pereira, secretário nacional dos Jovens Socialistas franceses, comenta as difíceis negociações e a falta de consenso entre os partidos de esquerda em França.

A Nova Frente Popular venceu as eleições francesas, mas socialistas, comunistas, ecologistas e a França Insubmissa não se entendem quanto à escolha de um candidato a primeiro-ministro. O Partido Socialista tem defendido candidatos oriundos da sociedade civil, mas a França Insubmissa discorda.

Por outro lado, os socialistas recusaram o nome da presidente do Conselho Regional da Ilha de Reunião, proposto por comunistas e com o apoio do partido de Jean-Luc Mélenchon.

Marine Tondelier, secretária nacional dos Ecologistas, escreveu, esta semana, numa das suas contas nas redes sociais: “Os franceses votaram e nós ganhamos. Eles querem ver-nos a governar. Se não fizermos melhor, e rapidamente, eles nunca nos perdoarão”.

França está mergulhada num impasse, com um governo demissionário e uma grande incerteza quanto à sua governabilidade. Neste episódio, João Martins Pereira, secretário nacional dos Jovens Socialistas franceses e vice-presidente dos Jovens Socialistas europeus, comenta as difíceis negociações e a falta de consenso entre os partidos de esquerda.

O político luso-francês, de 28 anos, também conselheiro das comunidades portuguesas, recorda que foram precisos 45 dias para formar a famosa “geringonça” em Portugal.

